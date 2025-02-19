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新北2歲男童疑受虐昏迷 父母等5人到案釐清案情

2025/2/19 21:29
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市發生疑似虐童案，2歲男童身體虛弱送醫，因陷入昏迷且身上有傷，醫院緊急搶救並通報。市府說，已緊急安置。曾照顧男童的祖輩、父母等5人，今晚到案協助警方調查。

新北市政府官員晚間告訴中央社記者，這名疑似受虐男童的家屬仍在釐清案情，且男童仍受傷就醫，經評估後，今天晚上決定緊急安置，家屬無法接觸男童，市府接手後續醫療與照顧，並優先考量幼兒的醫療搶救。

官員說，18日晚間接獲通報有幼兒昏迷、無意識，且身上有多處瘀傷。社工到場評估後，與警察單位共同報請新北地檢署偵辦，後續將配合醫院與檢警，釐清幼童受傷原因、發生經過、過往照顧狀況、家屬照顧資源。

轄區警方表示，曾照顧男童的祖輩、父母等共5人，今晚陸續接獲檢方要求，到警分局協助釐清案情。目前正針對父母工作時的男童飲食狀況，與男童寄宿長輩家中時被照顧過程，釐清身上傷痕如何造成，待釐清案情後，將請示檢察官後續是否強制處分。

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消防局說，昨晚9時許接獲報案，某行政區有男童需要救護，將身體虛弱但有意識的2歲男童送往板橋亞東醫院治療。

據了解，醫院在檢查男童時，發現男童身上有新舊傷痕，且後來男童陷入昏迷，無意識，於是給予醫療處置與通報追查。目前男童仍插管治療。（編輯：蕭博文）1140219

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