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社區協會總幹事侵占補助 南投法院判刑1年4月

2025/2/26 12:54（2/26 13:23 更新）
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林女擔任南投縣水里鄉玉峰社區發展協會總幹事時，私吞公部門補助，也以不實收據詐取補助，被依3個業務侵占罪、1個詐欺取財罪判應執行有期徒刑1年4月。全案可上訴。（中央社檔案照片）
林女擔任南投縣水里鄉玉峰社區發展協會總幹事時，私吞公部門補助，也以不實收據詐取補助，被依3個業務侵占罪、1個詐欺取財罪判應執行有期徒刑1年4月。全案可上訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）林姓女子擔任南投縣水里鄉玉峰社區發展協會總幹事時，涉嫌私吞公部門補助，也以不實收據詐取補助，被依3個業務侵占罪、1個詐欺取財罪判應執行有期徒刑1年4月。全案可上訴。

根據南投地方檢察署檢察官起訴書，52歲林姓女子民國107年11月至111年12月15日，擔任南投縣水里鄉玉峰社區發展協會總幹事，負責會計、出納、行政等事務，卻接連2次侵占台大實驗林管理處給協會補助款，2筆金額分別為新台幣1萬6400元、1萬2500元。

林女也要求陳姓協會志工在收據蓋章後，連同其他請款資料，向南投縣政府請領社區規劃師駐地輔導計畫補助費，款項核發至社區帳戶後，未發給陳姓志工而侵占4000元。

另外，林女基於詐欺取財犯意，以收據印文遇水模糊為由，要求不知情廠商重開收據，向南投縣環保局委外公司請領6萬元補助，多詐得場地費1萬元補助。

林女離職後，陳姓協會理事長查證資料得知犯行，協會志工提告，林女坦承為申請款項，將領據交給協會志工簽名或蓋章，後續未如實發給款項，但否認犯行並辯稱是依陳姓理事長指示，不過檢察官查出林女將領據交給協會志工簽名後，款項匯入社區帳戶卻自行挪用。

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告訴人、協會志工不願意和解，並指被告林女還有其他虧空，無法在此案一併解決，林女雖願繳回犯罪所得，但帳冊沒拿出來，所以無法原諒林女，林女拿的不只起訴所列金額，請求法院從重量處。

南投地方法院依業務侵占3次各判刑6月、詐欺取財1次判刑5月，應執行1年4月，已繳回犯罪所得共4萬2900元沒收。（編輯：陳清芳）1140226

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