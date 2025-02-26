中聯資源高雄廠偷排污水 短繳逾億處理費10人起訴

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）中聯資源公司高雄廠等遭查獲未經酸鹼中和就偷排強鹼污水，還製作不實流量表、調整水質應付抽檢，藉此少繳新台幣1億1598萬元處理費，雄檢依詐欺等罪嫌起訴10人。

檢調調查，中聯資源股份有限公司高雄廠及臨海廠主要業務為水淬爐石相關原料及產品儲存、加工及運輸，因水淬爐石在處理及堆置過程產生的廢水pH值約10至12，鹼度過高，因此依水污染防治措施，應將廢水收集酸鹼中和處理至放流標準後，再經納管口排放至經濟部高雄臨海林園大發產業園區聯合污水處理廠。

不過，中聯公司高爐水泥事業部儲運處56歲李姓經理等9人，明知公司廢水處理設施嚴重量能不足，高雄廠及臨海廠實際處理水量均遠超水污染防治措施核可標準，其中高雄廠更早已未能將廢污水中和處理至合格排放標準。

但李男等人卻於民國109年1月起就高雄廠部分，利用夜間或假日調整水污染防治措施設施偷排pH超標廢污水，更在白天調整納管口水質應付抽檢，及調整流量表等方式規避，使中聯公司短繳pH值異常處理費，及實際排放水量應繳的污水處理費。

臨海廠部分，也由技術員調整流量表等方式，藉此少算污水處理費；總計自109年1月1日至去年9月30日，高雄廠逃漏的pH值異常處理費及基本處理費共達1億1586萬元，以1公噸處理費500元計算，高雄廠至少已偷排23萬噸污水、臨海廠逃漏基本處理費則為12萬多元。

此外，經濟部污水處理廠蔡姓技術員去年8月間明知水質為重要違規判斷及收費標準，不定期稽查時間應屬國防以外秘密消息，卻在中聯公司人員主動致電時，洩漏採水時間為電聯當天下午秘密，檢調發現洩密情形後，同樣將蔡男送辦。

高雄地檢署檢察官許怡萍、林恒翠指揮法務部調查局南部地區機動工作站等單位偵辦，去年10月、12月執行2波搜索，經訊問相關被告及證人後，其中李男、中聯公司高爐水泥事業部儲運處57歲朱姓領班2人，均經高雄地方法院裁准羈押禁見。

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高雄地檢署今天發布新聞稿指出，全案經檢察官完備事證昨天偵結，並依詐欺、偽造文書、違反水污染防治法等罪嫌起訴李男等10人及中聯公司；其中蔡男另依公務員洩漏國防以外秘密罪嫌提起公訴。另外，在押李男、朱男已於今天上午隨案移審法院。

檢方為確保日後犯罪所得沒收，另已向高雄地院聲請扣押中聯公司名下高雄市小港區二橋段地號土地，並清查犯罪所得，總計排放廢污水逃漏費用共1億1598萬多元。（編輯：陳仁華）1140226