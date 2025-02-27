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公路局工務士涉收賄15萬元 新北地院依2罪判刑

2025/2/27 12:12（2/27 12:51 更新）
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圖為新北地方法院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北27日電）廖姓男子任職公路總局（已更名為公路局）中壢工務段工務士，涉以工程查驗、結算等職務之便，收賄15萬元，新北地院依2項罪名分別判處有期徒刑9月、1年4月，另定執行刑。

根據新北地方法院新聞資料，廖男自民國91年1月30日至107年1月15日擔任交通部公路總局第一區養護工程處（已更名為交通部公路局北區養護工程分局）中壢工務段工務士，負責辦理台61、台66線照明維修、交通量調查、中壢工務段工程標案履約管理、工程查驗及結算作業等業務。

新北市蘆洲區某工程公司於民國100年7月25日，以決標金額新台幣1274萬餘元，得標一工處中壢段台66線油漆工程，工程於101年1月10日通過驗收後，林姓負責人為使工程順利請款，將裝有新台幣5萬元的信封袋交給廖男。

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同年11月18日，新北市新莊區某水電公司以411萬元，得標一工處中壢工務段辦理的101年度路燈照明工程，工程於101年12月28日通過驗收。廖男辦理工程結算作業期間，受邀參加該公司尾牙時，以購屋為由，向該水電公司蔡姓負責人索討賄賂10萬元。蔡姓負責人與廖男達成期約，交付賄款。

合議庭考量，廖男在偵查中自白，並繳回犯罪所得5萬元及10萬元，依2項貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，分別判處9月、1年4月徒刑，褫奪公權1年及2年。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1140227

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