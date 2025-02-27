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租車客遊天堂路太信導航困沙灘 澎湖警找怪手助脫困

2025/2/27 18:32（2/27 19:26 更新）
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澎湖縣警察局白沙分局表示，陳姓遊客日前抵澎租車出遊，因不諳路況，在導航指引下行駛到後寮天堂路長岸沙灘，導致車輛陷於沙灘中段無法駛離，員警找來怪手協助，終得脫困。（澎湖白沙分局提供）中央社 114年2月27日
澎湖縣警察局白沙分局表示，陳姓遊客日前抵澎租車出遊，因不諳路況，在導航指引下行駛到後寮天堂路長岸沙灘，導致車輛陷於沙灘中段無法駛離，員警找來怪手協助，終得脫困。（澎湖白沙分局提供）中央社 114年2月27日
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（中央社澎湖縣27日電）一名來自台灣的陳姓遊客租車出遊白沙後寮天堂路，過度相信導航受困長岸沙灘，動彈不得，求助警方；經澎湖白沙警方找來怪手協助，終得脫困，才能繼續旅遊行程。

澎湖白沙警分局發布新聞稿指出，來自本島陳姓遊客，25日抵澎租車出遊，因不諳路況，在導航指引下行經白沙後寮天堂路長岸沙灘，導致車輛受困沙灘中段，動彈不得，由於所處位置杳無人煙，只好透過電話向警方求助。

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白沙分局通梁派出所在接獲陳姓遊客求助電話後，由王添福與陳正昌2名員警趕往現場了解，警方多次嘗試駛離沙坑未果，最後只好協請在附近作業怪手駕駛前來，利用板繩拖帶方式，終讓小客車脫困，陳姓遊客對警方與怪手及時伸援，表達感謝，得以繼續接下來遊程。

白沙警方表示，民眾租車出遊，提醒駕駛人應隨時注意路況，尤其景點在海岸線附近，路面都有淤積柔軟細沙，應避開行駛，不要過度相信導航，以免造成不必要風險，才會有一個愉快旅程。（編輯：陳仁華）1140227

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