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歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔
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警破泰國越南境外簽賭地下洗錢水房 逮15人送辦

2025/3/3 17:01（3/3 17:31 更新）
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台中市林姓、高姓男子各自成立洗錢水房，分涉為泰國、越南博弈網站地下金流洗錢，刑事警察局中部打擊犯罪中心日前先後攻破，起獲電腦主機、手機等。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月3日
台中市林姓、高姓男子各自成立洗錢水房，分涉為泰國、越南博弈網站地下金流洗錢，刑事警察局中部打擊犯罪中心日前先後攻破，起獲電腦主機、手機等。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市林姓、高姓男子各自成立洗錢水房，分涉為泰國、越南博弈網站地下金流洗錢，數月來經手不法金流達上億元，刑事局中部打擊犯罪中心日前先後攻破，逮15人依法送辦。

刑事警察局為防制境外不法資金，透過國內地下管道洗錢或移轉不法所得，中部打擊犯罪中心和台中市刑警大隊、第六警分局、南投縣刑警大隊、彰化縣員林警分局組成專案小組，由台中地檢署檢察官指揮偵辦。

中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，林姓男子自113年4月在台中市太平區成立轉帳機房，協助泰國賭博網站經營境外賭客簽賭，利用泰國人頭帳戶入、出金洗錢犯罪。專案小組日前到太平區2處機房執行搜索，查獲林男等8人到案。

警方擴大追查，高姓男子成立洗錢機房專供越南博弈集團使用，將自動化轉帳機房散置於台中市北區、大甲區、大里區，彰化縣鹿港鎮及雲林縣崙背鄉等多處躲避警方查緝，警方同步執行搜索，查獲高男等7人。

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警方初估，林男成立的集團在2個月之內，洗錢金額高達泰銖4億8250萬餘元，折合新台幣4億6800萬餘元。高男成立的集團洗錢金額高達越南盾1兆4407億餘元，折合新台幣逾18億4947萬餘元。

警方先後逮捕15人，全案依涉嫌賭博及洗錢防制法等案，移請台中地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1140303

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