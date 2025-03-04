屏東警取締未戴安全帽 3天抓2088件

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣警察局執行未戴安全帽專案取締行動，針對未戴安全帽機車駕駛人嚴格執法，3天共取締違規2088件，盼透過強力執法，引導駕駛人重視自身安全，降低交通事故傷亡率。

屏東縣警察局統計，2月24至26日執行未戴安全帽專案取締，3天期間取締2088件；統計未戴安全帽的交通事故，今年1月迄今共42人因未戴安全帽受傷，無人死亡，較去年同期減少1人死亡及21人受傷，展現執法措施在遏止不當駕駛行為上的成效。

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屏東縣警局表示，未戴安全帽不僅違反交通法規，更大幅增加事故中受重傷或死亡風險。為提升機車駕駛人安全，將持續針對縣內易肇事路段加強取締，結合巡邏稽查與科技嚴格執法，並強化宣導，減少因違規行為導致的傷亡憾事。

屏東縣警察局長戴台㨗呼籲，所有駕駛人行經路口時保持高度警覺，嚴守交通號誌，養成出門戴好安全帽的自我保護習慣，讓每次出行都能平安回家。（編輯：郭諭儒）1140304