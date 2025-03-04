警帳戶異常涉非法查洩民眾刑案資料 竹檢起訴3人

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）陳姓員警任職新竹市警察局第一分局時涉非法查詢民眾刑案資料並洩漏給2名友人，且陳男帳戶金流異常、部分資產來源不明，案件今天偵結，竹檢依洩密、貪污等罪嫌起訴3人。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，陳姓員警在民國110年至112年擔任第一警分局偵查隊小隊長期間，涉利用職務之便非法查詢民眾刑案資料共3次，並將資訊洩漏給友人鄭姓、黃姓男子。

檢方表示，陳男帳戶在110年10月至113年8月間於3家不同銀行共存入新台幣843萬餘元，其中有139萬餘元無法提供合法財產來源說明，涉嫌違反洗錢防制法及貪污治罪條例。

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案件經新竹地檢署偵查終結，今天依洩密罪及貪污罪等罪嫌，起訴陳男、鄭男及黃男等3人。

新竹地檢署表示，陳男身為執法者，應肩負維護治安及保護民眾隱私責任，卻涉違法洩密、濫用公權力，嚴重影響警察形象及社會信任，將依法從重量刑，並請求法院沒收犯罪所得，以維護法紀尊嚴。（編輯：戴光育）1140304