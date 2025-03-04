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工地圍籬難擋強颱遭吹垮壓毀車 建商判賠27萬

2025/3/4 15:25
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）颱風凱米去年重創高雄造成一處建案圍籬傾倒，壓壞蔡姓男子愛車，營造公司雖辯稱有設防颱圍籬，但法官發現防颱圍籬僅保固到中颱，而凱米為強颱，據此依有過失判賠27萬多元。

高雄地方法院判決指出，營造公司辯護人稱去年7月19日已設置防颱型圍籬，善盡善良管理人注意義務，且蔡男自己將車停在戶外，建商無需負擔損害賠償責任。

但法官經勘驗建商提出的簡易合約，發現圍籬僅保固中度颱風以下，但依據交通部中央氣象署去年7月24日中午颱風警報，凱米颱風已轉為強烈颱風，建商明知圍籬僅能防止中度颱風以下風力卻未即時加固，難認已盡注意義務，應負損害賠償責任。

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法官經計算蔡男愛車折舊，發現出廠僅半年折舊有限，據此判決應賠償新台幣27萬多元，可上訴。

判決指出，颱風凱米去年7月24日即將登陸台灣本島，當時蔡男將愛車停在前鎮區一處工地圍籬旁，不料圍籬在下午3時許卻被強風吹垮砸毀蔡男車輛，蔡男發現後送去維修，並向建商提告求償27萬多元。（編輯：李淑華）1140304

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