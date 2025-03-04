女獨攀腳趾痛直升機載下山 涉3違規最高罰5萬

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）高姓女子獨攀，在可樂可樂安山自稱腳趾痛，昨天由直升機載下山，高女到院離開；消防局查出她未申請入山、沒保險、無急救能力，追到醫院開舉發單，可罰1萬元至5萬元。

住北部的30歲高女一人攀登中央山脈南三段，2月28日從花蓮縣瑞穗鄉入山，規劃3月6日從南投縣信義鄉東埔下山，行經信義鄉可樂可樂安山時，高女報案自述右腳拇趾腫脹無法行走，南投縣消防局組織搜救隊，同時申請內政部空中勤務總隊直升機昨天載下山，再由救護車送至竹山秀傳醫院，但高女抵達醫院後，拒絕醫治就離開。

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南投縣消防局今天表示，經查高女未依規定申請入山、未依規定辦理登山保險、未具備初級緊急救護能力，違反南投縣登山活動管理自治條例第4條1項1款、第6條第1項及2項，消防局昨天開出「南投縣登山活動管理自治條例案件舉發單」，是南投縣今年首件舉發案。

消防局指出，高女接到舉發單次日起15天內，可提出陳述書陳述意見，逾期未陳述意見，依行政程序法第105條第3項規定，視為放棄陳述意見機會；高女未申請入山由其他主管機關處置，未辦保險、未具急救能力則可依自治條例處新台幣1萬元至5萬元罰鍰。（編輯：李淑華）1140304