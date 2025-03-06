國中畢印尼女移工為人裝牙套 違醫師法判6月獲緩刑

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）一名國中畢業、未領有台灣牙醫師執照的印尼籍女移工，以1人收費5000元到府替多名印尼籍友人裝牙套，經民眾檢舉送辦，彰化地院近日依違反醫師法處6月刑期、獲緩刑。

根據彰化地方法院判決書，這名印尼籍女子於民國112年1月起，在臉書（Facebook）粉絲專頁張貼矯正牙齒照片，宣稱可替患者進行矯正牙齒、補牙等醫療業務，並於社群軟體上傳為病患矯正牙齒影像，表示可到府服務。

女子以新台幣5000元替人裝設牙套、補牙費用為1500元，於113年7月遭警方查獲前，已替6、7名印尼籍友人裝設牙套。

法官認為，被告不具合法牙醫師資格卻執行醫療業務，除行醫資格、能力堪慮，對病患健康造成潛在性危險，更因未受主管機關監督，無法妥善保護病患權益，所為實不足取。

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法官考量被告犯後坦承犯行，國中畢業、目前懷孕4個多月等狀況，依犯醫師法非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，沒收犯罪所得；被告經偵查、審判程序及科刑教訓後，應能知所警惕，無再犯之虞，緩刑2年，須向公庫支付6萬元。

彰化地院指出，被告是以移工身分入境居留，卻連續曠職而撤銷、廢止居留許可，已無合法權源留滯台灣，因未能遵守台灣法令而犯行，徒增危害社會安全風險，應於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140306