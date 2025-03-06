菲裔女子雙北無照做醫美 一審判刑6個月

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）康姓菲律賓裔女華僑在雙北市經營醫美工作室，康女涉無照替顧客抽血、埋針及進行高濃度血小板注射等行為，新北地院依違反醫師法，判處康女有期徒刑6月，緩刑3年，可上訴。

內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊今天發布新聞稿表示，民國113年5月間會同新北市政府衛生局及新莊警分局前往康女隱身在雙北民宅的2間工作室，現場查扣玻尿酸、肉毒桿菌、穀光甘肽、血液離心機、針具等多項非法醫材，甚至可見廢棄染血針頭隨意丟棄在空寶特瓶。

新北市專勤隊指出，康女的工作室內器材藥品一應俱全，從各式手術針具、醫美機械、美容輸液等醫材至消炎藥、抗生素等藥品應有盡有，追查發現，這些來路不明的醫藥器材是透過購物平台低價購入。

康女涉無照醫美，新北市專勤隊表示，她以行情價1/10的超低價在網路上宣傳推銷，經營期間每月至少進帳新台幣7萬元。

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新北市專勤隊調查後，依違反醫師法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北地院去年底審理後，考量康女一時失慮致罹刑典，犯後坦承犯行，深表悔意，依醫師法第28條非法執行醫療業務罪，處6月徒刑，緩刑3年，判決確定日起1年內，應向公庫支付8萬元。

判決書指出，康女為菲裔華僑，曾擔任護士，112年間至113年5月2日間，分在台北市及新北市新莊地區涉無照經營美容工作室，執行埋線隆鼻、肉毒桿菌除皺及溶脂瘦身等醫美項目，甚至為顧客抽血進行高風險PRP（高濃度血小板血漿）注射美容回春療程。（編輯：戴光育）1140306