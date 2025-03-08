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憂兒遺產被媳婦拿走 婦人盜領亡子存款遭判刑

2025/3/8 14:44（3/8 15:21 更新）
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新竹張姓婦人的兒子日前身亡，張婦因擔心兒子遺產被媳婦拿走，冒用兒子名義領款，新竹地方法院依行使偽造私文書罪將張女判處有期徒刑3月，可易科罰金。圖為新竹地方法院外觀。中央社記者郭宣彣攝 114年3月8日
新竹張姓婦人的兒子日前身亡，張婦因擔心兒子遺產被媳婦拿走，冒用兒子名義領款，新竹地方法院依行使偽造私文書罪將張女判處有期徒刑3月，可易科罰金。圖為新竹地方法院外觀。中央社記者郭宣彣攝 114年3月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹張姓婦人的兒子日前身亡，張女因擔心兒子遺產被媳婦拿走，冒用兒子名義領款，轉走新台幣153萬餘元，新竹地院依行使偽造私文書罪將張女判處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書指出，張女與媳婦婆媳關係不睦，張女兒子民國111年7月死亡，因擔心兒子遺產會全被媳婦拿走，在兒子死亡隔天，張女則持兒子存簿及印鑑，前往銀行冒用兒子名義領款。

判決書表示，在銀行行員致電照會時，張女指使親人冒充死者名義，順利轉匯153萬4701元至張女的帳戶內，後來被媳婦發現提告。

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法官指出，張女於兒子意外過世後，未徵得遺產法定繼承人同意或授權，擅自持用盜蓋所保管兒子印章提領款項，足生損害於媳婦，也影響銀行帳戶管理正確性。

法官審酌，但考量張女在犯後已知坦承犯行，以及在被察覺後歸還款項等，依行使偽造私文書罪將張女判處有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：方沛清）1140308

#新竹地院
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