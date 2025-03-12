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新北三重某幼兒園體罰案 教保員因調解獲緩起訴

2025/3/12 17:07（3/12 17:29 更新）
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圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北12日電）新北市三重區某幼兒園教保員林姓女子去年不當體罰幼生案，新北檢考量林女坦承犯行，且與2名家長經法院調解成立，近日依妨害幼童發育罪，予以緩起訴處分。

根據緩起訴書，去年5月間，林女要求2名幼童以拱橋動作支撐身體，並將美工刀固定在膠帶台凹陷處，放置在其中1名幼童背部下方，合計時間均達2到3小時，足以妨害幼童身心健全及發育。

2名幼童家長提告，林女在偵查中坦承不諱，經新北地方法院調解，2名家長撤回傷害告訴。妨害幼童發育罪部分，屬非告訴乃論之罪，新北地檢署檢察官考量，林女無前科，坦承犯行、深表悔意，也與2名家長和解，認以緩起訴處分為適當。

檢方指出，緩起訴期間為1年，林女須向公庫支付新台幣3萬元，並應至緩起訴期間屆滿前3個月止，接受法治教育3小時。

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根據另一份不起訴書，林女涉處罰1名幼童跳繩56分鐘且不提供飲食，以及要求另1名幼童持續寫作業1小時。檢察官審酌相關事證後，認定林女為偶發性管教失當，與妨害幼童發育罪所定凌虐要件不符，對此予以不起訴。

新北市政府教育局去年8月表示，接獲檢舉與家長通報，經查已構成體罰之違法行為，核定處以林女最重60萬元罰鍰，終身不得聘任，同時勒令該幼兒園停招1年。（編輯：李錫璋）1140312

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