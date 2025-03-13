越籍失聯移工違規遭攔棄車拒捕 高雄警扭打負傷逮人
2025/3/13 10:44
（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄三民第一分局員警今天巡邏發現一名機車騎士未兩段式左轉，上前攔停，男子心虛棄車逃逸，員警追上發生扭打；經查證范姓男子為越南籍失聯移工，依妨害公務罪嫌送辦。
高雄市警察局三民第一分局表示，十全路派出所員警上午近7時巡邏行經三民區九如二路上，發現一名男子騎機車未依兩段式左轉青島街，遂上前盤查並於鐵道二路、青島街口攔停；但盤查過程中，越南籍25歲范男突棄車逃逸，員警見狀趕緊追上。
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不料，范男拒捕與員警發生扭打，造成員警手腳擦挫傷，最後仍遭員警強勢壓制、管束，警方之後查證范男為越南籍失聯移工，當場逮捕歸案，全案並依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另外，范男失聯移工部分，後續移由移民署南區事務大隊高雄專勤隊查處接續偵辦。
三民第一分局呼籲，民眾遇警攔檢盤查，應配合警方指揮受檢，千萬不要心存僥倖加速拒檢逃逸，違者警方將依法究辦。（編輯：陳仁華）1140313
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