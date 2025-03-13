清運知名餐廳廢油涉亂倒賺逾3億元 士檢起訴18嫌

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（中央社記者謝幸恩、汪淑芬台北13日電）士林地檢署偵辦非法清運廢油泥案，查出蔡姓男子等人涉嫌違法清運知名餐廳廢油泥1.3萬多公噸等，不法獲利共逾3.7億餘元，今天依違反廢棄物清理法起訴18人。

士檢新聞資料指出，清運業者蔡男自民國99年至112年間承攬醫院美食街、飯店百貨的廢油泥清運工程，再轉包給無照的洪姓兄弟及潘姓、童姓男子等人，涉違法清運1萬3867公噸，不法獲利新台幣2億800萬餘元。

檢方查出，洪姓兄弟、童男、潘男見有利可圖，也各自承攬非法清運工程牟取暴利。

其中，洪姓兄弟自105年起涉嫌承攬多家飯店、百貨、影城的廢油泥清運工程，卻涉擅自偷排至路邊棄置，不法利得1.4億餘元；鬍鬚張、貴族世家、欣亞酒店及吸引力生活事業股份有限公司等公司人員明知洪姓兄弟無照，仍涉委託其清運。

此外，童男於103年至112年間承攬石材行、建案工地的土石污泥廢棄物，非法清運至周姓土石業者的堆置場，涉違法清運2856公噸，不法獲利2444萬元；童男另涉非法清運有毒電解槽廢液並擅自偷排，非法獲利178萬元。

另一方面，潘男於112年9月間涉嫌承攬某食品公司委託，非法清運水肥，從中獲利2萬1000元。

案經士檢於112年11月間針對蔡男等人發動數波偵查行動，歷經1年多的偵查時間，今天偵查終結。

士檢表示，審酌蔡男等人為謀求己身私利，涉長期違法清運廢油泥，對環境損害非輕；童男涉違法清運有害廢棄物，對環境衛生、維護國民健康破壞甚鉅，雖經查緝多次，均不以為意，實屬惡性重大，均請量處適當之刑，以資懲儆。

檢方指出，蔡男、童男、洪姓兄弟等18人涉犯廢棄物清理法、刑法湮滅關係他人刑事被告案件之證據等罪嫌，依法提起公訴，犯罪所得及犯罪工具均宣告沒收，並建請法院就其相關公司依廢棄物清理法科以罰金刑。

此外，鬍鬚張、貴族世家、欣亞酒店、吸引力生活事業股份有限公司等4家及其6名公司人員部分，審酌相關公司已分別繳回犯罪所得，積極彌補犯罪所生損害，予以緩起訴處分，並命公司及公司人員向公庫分別支付100萬元至5000元不等緩起訴處分金。

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對此，鬍鬚張發布聲明稿表示，對環保相關法規關心及認知不足，未即時掌握相關法令規範更新，未即時檢視合作廠商的最新適法資格及能力，經檢調通知後已立即改正，造成司法與社會資源浪費，向社會大眾致歉，虛心接受涉及案件面臨的處置。

至於貴族世家、欣亞酒店、吸引力生活事業股份有限公司等業者，截至記者發稿前，暫無回應。（編輯：戴光育）1140313