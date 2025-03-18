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首頁 / 社會

代辦車禍詐保近500萬元 牛埔幫要角遭訴

2025/3/18 13:33（3/18 13:53 更新）
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圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北18日電）牛埔幫劉姓要角等人宣稱能替車禍民眾向對造保險公司協商理賠金，涉用不實估價單、收據詐保，詐得近新台幣500萬元，新北檢近日依組織犯罪等罪嫌起訴劉男等共12人。

根據起訴書，劉男與小弟等人共組詐欺集團，以法律顧問名義，宣稱協助處理車禍理賠洽談事宜。若民眾出車禍，可以協助代表出面，向對方的保險公司商談理賠金額。

劉男等人接獲委任後，提出不實估價單、醫療收據等向承保對造保險事故的產險公司協商，主張應賠單據所列金額，並指派小弟穿黑衣褲到場施壓，恫嚇保險公司承辦人，暗示是黑幫成員，要求保險公司接受協商。

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檢方調查，產險公司依據提出單據出險，劉男分得保險理賠金377萬餘元，其他人分別獲得9萬到25萬不等，幫忙到場助勢的小弟每次出席可獲2000元，其中，最高者為1萬6000元，最低者為8000元。

劉男等12人偵查中坦承犯行，新北地檢署檢方依組織犯罪防制條例、刑法詐欺取財、偽造文書、恐嚇等罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1140318

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