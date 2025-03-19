中油前課長採購涉貪一審重判 二審改依圖利罪判6年

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢擴大追查出黎姓課長涉採購貪污，橋頭地院一審判黎男10年8個月；高雄高分院今天改依圖利罪，判黎男6年、褫奪公權3年。

其中，黎男與劉姓廠商上訴後，台灣高等法院高雄分院今天上午審結宣判，黎男由一審違背職務收受賄賂罪，改依圖利罪判處有期徒刑6年、褫奪公權3年；劉姓廠商則改判無罪。全案仍可上訴。

二審合議庭認為，檢方所舉罪證不能證明黎男與劉姓廠商具有共同期約、收受賄賂或圖利犯意聯絡及行為分擔，也難證明有收賄新台幣20萬元；僅能以黎男身為標案採購承辦人，卻明知違反採購法令，不法圖利劉男公司為由，認定黎男成立公務員圖利罪。

此外，依卷證所示劉姓廠商雖有另向黎男行賄，但此一事實與起訴事實並不相同，法院依法無從直接審理，因此就被告劉男被訴共同收賄部分諭知無罪，並依職權向橋頭地檢署提出告發，涉犯行求賄賂罪。

全案起於，橋頭地檢署偵辦徐漢涉向業者收回扣案，擴大追查出黎男涉採購標案貪污。一審橋頭地院判決書指出，劉姓、黃姓廠商先謀議將「液位/溫度計及偵測儀」2種不同產品併在同一標案招標，提高其他廠商投標困難度，並將招標內容與標案承辦者黎姓課長討論定稿後，提供中油辦理。

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藉此讓黃姓廠商2021年得以新台幣260萬元得標，並交付72萬6000元給白手套劉姓廠商，劉男再從中將20萬交付黎男行賄。

橋頭地院一審依違背職務收受賄賂等罪，判處黎姓課長10年8月徒刑、褫奪公權5年；劉姓廠商8月、褫奪公權3年。（編輯：陳仁華）1140319