南投信義鄉長、鄉代會主席涉貪 中檢起訴6人4公司
2025/3/24 13:40（3/24 13:58 更新）
（中央社記者趙麗妍台中24日電）0403花蓮地震，南投縣因蓄水池爆裂財損，信義鄉長全志堅、鄉代會主席李國源等人利用工程標案收回扣，圈選特定廠商得標，台中地檢署今天依貪污等罪，起訴全男等6人、4間公司。
台中地檢署今天發布新聞稿指出，0403花蓮地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲鄉民反應蓄水池爆裂災損，全志堅決意採限制性招標方式辦理民生灌溉蓄水池損壞工程，李國源以鄉代會主席主導通過追加預算案，全志堅則運用職權圈選特定廠商參與比價，向有配合意願廠商收取標案金額1成的回扣、賄賂。
隨後覓得有配合意願陳姓、黃姓、鄧姓廠商以及4間公司名義投標，4人合意不做價格競爭，共同負擔給付公務員回扣、賄賂款。
全志堅依謀議圈選特定廠商參與議價，排擠其他廠商公平競爭機會，最終依協議由偉鉅公司以新台幣929萬餘元得標，由陳姓業者代表廠商支付93萬元的回扣，其中全志堅分得45萬元、李國源分得45萬元，廖姓鄉公所建設課技士分得3萬元。
全案由台中地檢署檢察官指揮後，去年6月針對涉案人員，發動3波搜索行動，執行36處所、訊問45人次，陸續向法院聲請羈押胡姓信義鄉公所秘書（前案起訴）、全志堅等7人獲准。
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檢察官審酌，全志堅、李國源不知廉潔自持，違背選民託付及社會期待，斲害地方機關首長的公益形象，危害社會及公共利益的程度甚鉅，全志堅在犯後未能坦認犯行、醒悟自省等一切情狀，建請法院從重量刑，以資儆懲。
其餘被告廖姓男子等4人，考量其等已於犯後自白坦承全部犯行，主動繳回犯罪所得，態度尚屬良好等情，建請法院量處適當之刑。（編輯：郭諭儒）1140324
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