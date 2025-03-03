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南投魚池鄉長劉啟帆被控載運自家飯店垃圾至公所處理 涉貪15萬交保

2025/3/3 17:55（3/3 18:44 更新）
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民進黨籍魚池鄉長劉啟帆（圖）涉利用職權，派人將家族經營飯店產生的事業廢棄物載至魚池鄉公所清潔隊處理，劉啟帆被依貪污治罪條例等罪嫌偵辦，訊後以新台幣15萬元交保。（中央社檔案照片）
民進黨籍魚池鄉長劉啟帆（圖）涉利用職權，派人將家族經營飯店產生的事業廢棄物載至魚池鄉公所清潔隊處理，劉啟帆被依貪污治罪條例等罪嫌偵辦，訊後以新台幣15萬元交保。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）民進黨籍魚池鄉長劉啟帆涉嫌利用職權，派人將家族經營飯店產生的事業廢棄物載至魚池鄉公所清潔隊處理，劉啟帆被依貪污等罪嫌偵辦，訊後15萬元交保；劉妻施怡真10萬元交保。

媒體報導，劉啟帆遭人檢舉利用職務涉派人將家族經營的碼頭水沙連飯店、水里龍江大飯店產生事業廢棄物，載運至南投縣魚池鄉公所清潔隊處理。

對此，南投地方檢察署今天表示，劉啟帆涉貪污治罪條例等，日前訊後以新台幣15萬元交保，其餘案件內容不便評論。

劉啟帆遭檢舉派人將垃圾載回鄉公所清潔隊棄置，檢方傳喚劉啟帆、家族飯店負責人施怡真等相關人員到案說明，檢察官訊問後，諭知劉啟帆15萬元交保、施怡真10萬元交保，全案持續由南投地檢署偵辦中。

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劉啟帆今天接受中央社記者電話訪問表示，「如果說有誰亂倒垃圾，就是處理誰」，與鄉公所相關業務沒有關係，由於案件持續調查中，其餘不便多說。

47歲劉啟帆在美國取得商學管理博士學位，曾任逢甲大學副教授、營運長，2018年以民進黨籍投入魚池鄉長選舉，以55.03%得票率當選，2022年更以71.80%得票率連任，不料被檢舉疑利用職權而違反貪污治罪條例、廢棄物清理法。（編輯：李錫璋）1140303

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