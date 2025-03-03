家族飯店垃圾運至公所涉貪 南投魚池鄉長劉啟帆喊冤

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）民進黨籍魚池鄉長劉啟帆涉利用職權，將家族飯店事業廢棄物載至鄉公所清潔隊處理，涉貪污等罪嫌以15萬元交保；劉啟帆今天說，並非只收自家飯店垃圾，「若涉貪污一定收押」。

媒體報導，劉啟帆遭檢舉利用職務涉派人將家族經營的碼頭水沙連飯店、水里龍江大飯店產生事業廢棄物，載至魚池鄉公所清潔隊處理；對此，南投地方檢察署今天表示，劉啟帆涉貪污治罪條例等，日前訊後以新台幣15萬元交保，飯店負責人、劉妻施怡真10萬元交保。

劉啟帆今天向媒體表示，魚池鄉公所清潔隊會清運飯店、餐廳垃圾，長期以來蕭規曹隨，並非只收自家飯店垃圾，「若涉及貪污，一定當場收押」；日月潭是住商混合區，垃圾車可能誤收事業廢棄物，也沒規定垃圾不能跨區收運，才將水里鄉垃圾順手載回魚池鄉丟棄。

劉啟帆表示，過去魚池鄉很多業者也會載運垃圾至魚池鄉清潔隊丟棄，其他鄉鎮市也有類似狀況，由於鄉鎮市公所無法開罰，清潔隊人員只能勸導，若南投縣政府派員稽查，鄉公所一定配合處理，也希望縣府提出具體解決辦法，避免類似狀況一再發生。

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南投縣環保局向媒體表示，清潔隊不得進入旅館、飯店等營業單位收運垃圾；原則上，事業廢棄物須自行找合法廠商清運，但南投無焚化爐，清運到外縣市又不易申請，因此，縣內清潔隊有開放收事業廢棄物，但須向環保局專案申請收費，獲核准才能進場清運。

日月潭一家星級飯店表示，自行付費委託合法業者清運飯店垃圾，每公斤收費15元，以1個垃圾子車180公斤計算，每個垃圾子車清運費2700元，雖然每月清運支出依住房率、淡旺季不同，但垃圾處理費用不低，因此也呼籲住客垃圾減量，飯店同時做好分類。（編輯：李淑華）1140303