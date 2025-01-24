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前南投縣長李朝卿貪污98罪 判執行刑21年2月確定

2025/1/24 11:56
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（中央社記者林長順台北24日電）前南投縣長李朝卿犯貪污治罪條例等罪，其中98罪被判有期徒刑定讞，刑期總計656年4月，檢方聲請定應執行刑，最高法院維持台中高分院認定，裁定應執行21年2月確定。

李朝卿被控在南投縣長任內辦理莫拉克風災復建工程等多項工程，向包商收取回扣，南投地檢署依貪污治罪條例起訴李朝卿，最高法院自民國107年至113年間先後判決98罪有罪確定。李朝卿已於107年10月間入監執行。

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檢察官在所有案件均判刑定讞後聲請定應執行刑。李朝卿具狀指出，他所犯均為同一時期同一罪名之罪，犯案所涉金額甚少，並已繳回全部犯罪所得，況且他是初犯，已潛修佛法、一心懺悔，他現年74歲，曾中風罹有糖尿病、多種疾病纏身，行動不便，再中風機率高，懇請法院從寬裁定，希望合併應執行刑不超過17年6月。

台中高分院審酌李朝卿所犯均為貪污治罪條例之罪，均與南投縣政府公共工程相關，其犯罪時間在99年7月間至101年間，犯罪期間不短；且受刑人所犯98罪全部宣告刑度總計為有期徒刑656年4月，裁定應執行21年2月徒刑。最高法院今天駁回抗告確定。（編輯：戴光育）1140124

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