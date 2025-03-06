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新竹縣勞工處多人涉貪 副處長、處長先後收押

2025/3/6 10:02（3/6 10:21 更新）
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圖為新竹縣政府外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）竹縣府勞工處林姓副處長日前因涉貪遭收押，竹檢溯源偵辦，昨天搜索並傳喚劉姓處長等3人到案，訊後認劉男罪嫌重大，有串證逃亡之虞，向法院聲押獲准，另2人新台幣10萬交保。

新竹地檢署向中央社記者表示，此案為日前偵辦竹縣府勞工處林姓副處長等人涉違反貪污治罪條例等案，林姓被告遭羈押後，檢方持續向上溯源，進一步追查發現劉姓處長等人也涉案。

竹檢今天發布新聞稿指出，檢察官翁旭輝昨天指揮法務部調查局台北市調查處，持搜索票至劉姓處長、林姓副處長住所及竹縣府勞工處等辦公場所進行搜索，並傳喚劉姓被告等3人及相關證人到案說明。

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竹檢指出，檢察官訊問後，認劉姓被告涉嫌違反貪污治罪條例等案件罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見，經法官裁定准予羈押禁見，其餘被告均諭令10萬元交保。

新竹地檢署表示，林姓副處長等人涉違反貪污治罪條例等案，日前訊後向新竹地方法院聲請羈押禁見，法官原不予羈押，後經抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回重審，新竹法院裁定羈押禁見。（編輯：陳仁華）1140306

竹縣府勞工處林姓副處長日前因涉貪遭收押，新竹檢方6日表示，檢察官持續偵辦、溯源，5日搜索並傳喚劉姓處長等3人到案，訊後認劉男罪嫌重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准，另2人新台幣10萬元交保。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月6日
竹縣府勞工處林姓副處長日前因涉貪遭收押，新竹檢方6日表示，檢察官持續偵辦、溯源，5日搜索並傳喚劉姓處長等3人到案，訊後認劉男罪嫌重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准，另2人新台幣10萬元交保。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月6日
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