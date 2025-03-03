地政局長吳存金涉貪請辭獲准 中市府啟動政風調查

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市地政局長吳存金涉不實核銷首長特別費，遭檢調搜索約談，今天請辭獲准；副市長黃國榮表示，市長盧秀燕知悉後跨海指示配合檢調釐清真相，市府將啟動政風調查。

台中地檢署檢察官偵辦吳存金涉嫌不實核銷首長特別費案件，指揮法務部廉政署中調組、調查局中機站及重案支援中心檢察事務官，2月25日持法院核發搜索票執行搜索，並約談相關人等到案說明。

今天市議會召開程序委員會，地政局由副局長劉正倫代表出席，黃國榮會後接受媒體聯訪表示，吳存金在25日接獲檢調約談，當天也是市議會經建考察的第1天，隔天吳存金請了2天假；當時市長盧秀燕正在日本參訪，事發後將此事傳訊報告給盧秀燕，盧秀燕表示接受檢調調查，釐清真相、勿枉勿縱。

吳存金新台幣100萬交保後，請假2天，第1天上班日就請辭，黃國榮表示，推想吳存金應是在週末時決定請辭，上午請秘書室主任把辭呈送到市長室，市長在8時30分批准辭呈，盧秀燕應是勉予同意；政務官辭職不一定就是首長要求辭職，應是不想造成市府困擾。

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自前市長胡志強時代起，就與吳存金是同事的黃國榮指出，吳存金當了40多年公務人員，處事嚴謹，無論是公事處理，或是在市議會面對議員的質詢對應，有守有為。

黃國榮指出，地政局業務包含區段徵收、土地重劃等，牽涉利益很大，吳存金都可把握原則，依法依規行事，如今為了特支費核銷問題接受調查，感到很訝異；市府會啟動政風調查，另一方面也尊重檢調單位調查。（編輯：陳仁華）1140303