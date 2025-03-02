地政局長吳存金涉不實核銷特別費 中市府：尊重司法調查

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市政府地政局長吳存金疑涉不實核銷特別費，檢方訊後諭知新台幣100萬交保，市府今天表示，尊重司法調查；市議會民進黨團認為，既重金交保涉重嫌，應停職等待調查。

台中地檢署今天透過文字稿說明，檢察官因偵辦地政局吳姓局長涉嫌不實核銷首長特別費案件，指揮法務部廉政署中調組、調查局中機站及重案支援中心檢察事務官，於2月25日持法院核發搜索票執行搜索，並約談相關人等到案說明。

中檢表示，檢察官訊後認定，吳姓被告涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，但無羈押必要，諭知100萬元交保，全案仍在偵查中。

對此，台中市府發布聲明指出，對於吳存金日前疑因特支費使用事宜，被廉政署中部地區調查組帶回偵訊一事，相關案件已進入司法程序，案件事實須靜待調查釐清，市府尊重司法調查。而吳存金本人，手機未開機。

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台中市議會民進黨團總召王立任說，吳存金遭重金交保，已涉重嫌，不應繼續擔任主管，除籲請司法勿枉勿縱，黨團並要求吳存金應停職等待調查，市府也不應粉飾。

台中市議會國民黨團書記長李中則認為，首長特別費問題由來已久，很多知名首長都曾涉特別費核銷問題，之前立法院曾修法讓特別費除罪化，如今又發生特別費核銷問題，除應釐清特別費核銷項目外，也應審慎看待。（編輯：陳仁華）1140302