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地政局長請辭獲准 盧秀燕：配合調查絕不護短

2025/3/3 16:42（3/3 17:29 更新）
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台中市地政局長吳存金疑涉不實核銷首長特別費遭檢調搜索約談，3日請辭獲准。市長盧秀燕（右）表示，市府全力配合司法調查，絕不護短。中央社記者郝雪卿攝 114年3月3日
台中市地政局長吳存金疑涉不實核銷首長特別費遭檢調搜索約談，3日請辭獲准。市長盧秀燕（右）表示，市府全力配合司法調查，絕不護短。中央社記者郝雪卿攝 114年3月3日
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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市地政局長吳存金疑涉不實核銷首長特別費遭檢調搜索約談，今天請辭獲准。市長盧秀燕表示，公務人員首重廉潔，市府全力配合司法調查，絕不護短。

針對吳存金因涉案今天請辭獲准一事，盧秀燕下午出席活動時接受媒體聯訪表示，吳存金因涉司法案件被調查提出辭呈，她已予以同意。中市府推廣陽光政治，公務人員首重廉潔，沒有討論空間，她也交代市府相關單位全力配合司法調查，絕不護短，相信司法會勿枉勿縱。

至於何時得知吳存金涉案一事，盧秀燕指出，她於上週訪問日本期間接獲消息，因司法偵察不公開，第一時間並不了解是什麼原因及案件被調查，過幾天才聽到有些消息，但到目前為止，檢調並沒有發言，所以也沒辦法完全證實，然而最重要的是所有市府首長必須以最高原則自我檢視、自我要求，因此在吳存金提出辭呈就予以同意。

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盧秀燕表示，對於吳存金被調查的內容是否涉及首長個人特別費，還是要由司法檢調證實，不過，首長特別費雖然是個人經費，還是要遵守廉潔的規範，必須依法申報、依法使用，要合規合法才行。

此外，被問到是否還會再安排訪日，盧秀燕強調，這次參訪時間很短，所以當初安排的人或事沒有辦法完全進行，對於日方各界禮貌表示希望未來還有機會邀請，她非常感謝，將來看她的行程及時間，再來看看是否可能成行。（編輯：黃名璽）1140303

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