中市地政局長涉貪遭搜索 綠批市府隱瞞包庇

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市府地政局長吳存金疑不實核銷首長特別費遭檢調搜索約談，市議會民進黨團今天說，事發於2月底，市府卻選擇隱匿，質疑市府是否刻意包庇縱容貪腐，要求吳應停職接受調查。

台中地檢署今天透過文字稿說明，檢察官因偵辦地政局吳姓局長涉嫌不實核銷首長特別費案件，指揮法務部廉政署中調組、調查局中機站及重案支援中心檢察事務官，於2月25日持法院核發搜索票執行搜索，並約談相關人等到案說明。

中檢表示，檢察官訊後認定，吳姓被告涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知交保新台幣100萬元，全案仍在偵查中。

吳存金是地政科班出身，盧秀燕6年前就任市長後，將原擔任地政局副局長的吳存金拔擢為局長，掌管龐大的平均地權基金，如今疑涉貪遭檢調搜索約談，市議會民進黨團總召王立任認為，市府選擇隱匿，這樣的遮掩手法，令人質疑盧市府是否刻意包庇。

王立任表示，盧秀燕才剛出訪日本回來，市府團隊螺絲就鬆了，市政機關連最基本的資訊公開與危機處理都做不到，何能談治理，地政局長涉不實核銷特別費，市府竟無動於衷，直到輿論壓力爆發才應對，這種態度根本是在縱容貪腐。

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王立任指出，在2023年時，吳存金就因女兒透過母親關係「進入交通局擔任五等約聘人員」，遭質疑「爽缺」安排。當時市府噤聲，交通局長甚至護航，如今又爆出特別費核銷爭議，官官相護、毫不檢討，他質疑是否已成盧市府團隊文化。

王立任強調，基於行政中立與司法公正的原則，他主張市府應立即對吳存金予以停職處分，確保調查過程不受干預。但市府對此未正面回應，只表示，相關案件已進入司法程序，案件事實須靜待調查釐清，市府尊重司法調查。（編輯：李淑華）1140302