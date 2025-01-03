新北前警所長收賄包庇濫倒 判刑9年10月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北3日電）新北市警察局金山分局某派出所前所長蔡明和被控收受業者賄賂10萬元，對違法傾倒廢土視而不見。更二審依違背職務收賄罪判處有期徒刑9年10月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國103年間謝姓業者承攬新北巿淡水區某營建工地廢棄物清理工程，謝男為規避查緝，違法將廢棄物回填至低窪農地，因擔心遭轄區金山警分局取締告發，謝男分別透過掮客及賴姓里長與蔡明和接洽。

判決表示，雙方談妥每次傾倒廢棄物前，以每台車交付新台幣300元或500元賄款給蔡明和，總計蔡明和前後共收賄新台幣46萬元。

一審的基隆地方法院依貪污治罪條例的違背職務行為收受賄賂罪，判處蔡明和16年徒刑，業者、里長也有罪；被告僅蔡明和不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，仍維持原判。

全案再上訴，最高法院撤銷二審判決發回，高院更一審改判蔡明和無罪；再經上訴，最高法院認定更一審就蔡明和收賄10萬元部分調查未盡，將此部分發回，由高院更二審審理。

更二審認定，蔡明和要求每車500元，此案傾倒200輛次砂石車，共計10萬元，由中間人進入所長辦公室內，把錢親交付蔡明和，使農地遭傾倒廢土的違規情形未遭蔡明和所轄的派出所取締，事證明確。

更二審審酌，此案從一審繫屬已逾8年仍未判決確定，依刑事妥速審判法減輕其刑，改判刑9年10月。經上訴，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1140103