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中檢起訴博弈集團32人 警政監涉收賄4451萬元

2024/8/23 12:03（8/23 12:23 更新）
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圖為台中市警察局刑事警察大隊。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者蘇木春台中23日電）中檢偵辦刑事局林姓警政監擔任台中市刑警大隊長時，涉洩密博弈集團案，檢方查出林男涉收賄新台幣4451萬元，全案偵辦後今天將博弈集團總裁陳男與幹部等32人及林男依法起訴。

台中地檢署今天表示，此案源起於橋頭地檢署於民國110年間，偵辦詐騙案件時，發現有被害款項流向位於台中市的某科技公司，因而協請中檢偵辦。

經中檢分析研判，發現九州博弈集團管理的科技公司，開發第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐騙集團進行洗錢犯罪，檢警自民國112年5月至113年5月間，對九州集團旗下多家公司與集團成員住處等65處，發動10波搜索行動，拘提、傳喚到案48人。

其中九州集團總裁陳男及集團幹部等11人，經檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見獲准，並查扣不動產25筆（市價約新台幣24億元）、名車19輛（部分已變價約1億元）、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元等物品，總價值約41億5304萬元。

檢方查出，九州集團總裁陳男指揮幹部等32人，在台灣、越南、柬埔寨等地，長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並自106年起至112年5月止，以旗下科技公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐騙集團利用系統，收取不法所得約1853萬餘元而進行洗錢。

全案偵辦期間，檢方發現時任台中市刑警大隊長的林男，與九州集團總裁陳男、電競聯盟前董事長徐女有緊密聯繫、疑有貪瀆情事，立即分案偵辦，於113年5月2日對林男執行搜索，查扣現金及存款約1200萬，並於檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，林男利用台中市刑大大隊長及刑事警察局警政監身分，於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，漏偵查秘密給集團成員，並提供檢警偵辦方向供集團參考以包庇犯行。

經清查林男同時於期間，收取九州集團總裁陳男、徐女等人金錢20萬元、威士忌洋酒1瓶（價值258萬元）、無償使用Range Rover Sport P400租賃車（價值462萬元）、免費居住酒店式公寓套房等賄賂。

檢方並查出，林男自110年8月23日至113年1月31日期間，陸續收得來源可疑現金，並將部分現金分拆成49筆，存入個人及向父親借得的金融帳戶，合計收得來源不明現金共4451萬餘元。

檢方全案偵辦後，今天將九州集團總裁陳男等32人，依涉犯賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪嫌；刑事局前警政監林男，則涉犯違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等罪，向法院提起公訴，並聲請沒收不法所得。（編輯：黃世雅）1130823

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