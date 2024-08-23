九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）中檢今天宣布偵破九州博弈集團，起訴陳姓主嫌等32人。航高站指出，此案查扣1億6000多萬現金，扣押不動產、黃金、名車等共值41億，已是調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。

台中地檢署今天指出，九州博弈集團管理的科技公司開發第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐騙集團進行洗錢犯罪，檢警自去年5月至今年5月間，對九州集團旗下多家公司與集團成員住處等65處，發動10波搜索行動，拘提、傳喚到案48人，今天起訴陳姓主嫌等32人。

法務部調查局航業調查處高雄調查站下午召開記者會補充，陳男指揮集團成員在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並自106年起至112年5月止，以旗下公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取新台幣約438億元賭金，並掩護詐騙集團利用系統收取不法所得約1853萬元洗錢。

航高站指出，檢警前往集團成員據點查扣高達現金新台幣1億6000多萬元，並凍結成員金融帳戶14億元，另為預防成員脫產，還扣押25筆包括台中七期豪宅不動產，市值約24億元，其他還有賓利、法拉利、瑪莎拉蒂等19輛名車、黃金、價值約3000萬名表等，總價值約41億元，也是調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。

承辦人員透露，此案查扣的1億6000多萬現金重量約16.5公斤，光點鈔就花了1天1夜，大多數查扣名車則由集團成員持上億元現金贖回，顯示不法所得之高。目前有報案的詐騙受害者約80人，實際受害人數恐怕難以估算。

航高站表示，此案犯罪手法是第三方支付公司提供賭博網站及詐騙集團金流服務，並協助以人頭公司註冊成為第三方支付商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，虛擬帳號實則連結至第三方支付公司實體帳戶，待款項匯入後水房人員再撥款轉入假商戶人頭帳戶，由賭博及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。

另一方面，若有民眾使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，就由不法集團提供不實的賣方資料給司法單位，製造斷點，以掩飾其洗錢、博弈及詐欺等犯行。

檢警經追查第三方支付平台洗錢金流，調閱3000多等案銀行帳戶資料，發現九州集團將不法所得移轉至集團旗下公司，作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等目的使用，另將不法所得匯往國外人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入外觀，將不法所得匯回台灣，進行跨境洗錢。（編輯：謝雅竹）1130823