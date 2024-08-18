抖音賭石直播博弈陷阱多 刑事局揭誘騙投資4特徵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）北台灣一名吳姓男子觀看抖音賭石直播並匯款下5注，賭贏價逾千萬元的2顆石頭，卻被要求先補尾款後才發獎金，驚覺遭詐騙。刑事局提醒民眾，慎防高獲利誘騙投資等4特徵。

刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙手法層出不窮，詐騙集團多利用TikTok抖音短影音平台及臉書（Facebook）等社群平台行騙，且常以外匯期貨、黃金及博弈投資等管道為誘騙話術，提醒民眾務必留意投資詐騙的4項特徵。

首先，標榜快速、輕鬆、保本保息、低風險及高獲利；其次，公司成立期間短、成員不明確；另外，提供不明連結網址，要求下載投資平台或加入投資LINE群組；最後，以高獲利話術誘騙投入資金，再以繳交手續費、稅金等名義拒絕出金。

刑事局指出，北部一名年約30歲的吳姓機械工人於上週瀏覽抖音平台的賭石直播，民眾下注後若當場切開為綠色翡翠光澤則為贏家並獲利，反之則為輸家，每輪下注金額依石頭尺寸而定，贏家金額也隨之調整。

吳男隨即參與直播下注，並加入小幫手客服的通訊軟體LINE帳號，依其指示匯款新台幣4萬7000餘元至指定帳戶，吳男共計參與5次賭石，且在直播中賭贏2顆石頭，贏家金額分別為680萬元及600萬元。

不料，客服要求吳男先提供其名下4個金融帳戶以便轉帳獲利1280萬元，且聲稱吳男須將賭金尾款6萬7000元補齊才能辦理匯款，但因程序及手續問題而無法先從獎金扣除賭金尾款，吳男才驚覺遭詐騙。

另一名中台灣的50歲周姓女子自民國111年起關注網路賣場「買賣玉石投資」直播，賣家聲稱可在直播間以低買高賣方式賺價差，且保證獲利、穩賺不賠，周女因曾匯款購買玉石投資且有獲利，深信不疑。

不過，當此「買賣玉石投資」直播於112年6月轉戰至抖音平台後，除播出時段越來漸不固定外，其網路賣場及抖音直播平台也陸續關閉，周女後續也連絡不上賣家客服，才驚覺被詐騙，前後共網路轉帳22筆、總財損180萬餘元。

刑事局表示，謹慎理財並選對投資管道才是王道，民眾務必留心詐騙投資話術及特徵，別遭假直播博弈投資之名詐騙而落入詐騙集團的陷阱。

有鑒於假投資詐騙手法多元，刑事局指出，歹徒透過直播或境外交易平台進行網路社群媒體頻繁行銷，民眾應透過合法金融機構進行交易以確保權益，若遇類似詐騙手法，可撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢。（編輯：戴光育）1130818