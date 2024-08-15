中檢辦博弈集團查出律師洩密 前檢察官30萬交保

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（中央社記者蘇木春台中15日電）中檢偵辦刑事局林姓警政監擔任中市刑大隊長時涉洩密博弈集團案，檢方再查出曾任檢察官的王姓律師受集團委任他案涉洩密，昨天搜索王男事務所等處偵辦，複訊後命新台幣30萬元交保。

台中地檢署今天表示，檢方偵辦王姓律師涉嫌洩密案，於14日指揮法務部調查局中部地區機動工作站調查官，持搜索票搜索王男住處及執業事務所等3處所，查扣相關證物，並通知王男及有關證人等2人到案說明。

檢方指出，王男經檢察官偵訊後，認定涉嫌洩密罪嫌疑重大，有勾串同案被告或證人及有湮滅證據之虞，但無羈押必要，諭知以30萬元交保候傳，全案將持續追查偵辦。

全案因由於，台中市刑大去年支援高雄市警局刑大科偵隊偵辦網路博弈案件，偵辦時搜查多個據點，疑似發生洩密情事，造成多名涉案人事先撤離並搬移相關金流，涉案人則逃逸。

檢方今年5月起已發動多波調查，先後羈押博弈集團幕後主嫌陳男、刑事警察局林姓警政監等多人，並查出洪姓律師涉向集團洩密，檢方訊後命洪男50萬元交保。

檢方偵查後發現，曾任檢察官的王姓律師，曾受博弈集團委任打手訓練基地案件，並在委任期間涉嫌洩密，經指揮調查局等單位蒐證後，昨天發動搜索偵辦。（編輯：黃世雅）1130815