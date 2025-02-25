疑勞檢糾紛被檢舉 竹縣勞工處副處長涉貪遭羈押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹地方法院今天表示，新竹縣勞工處林姓副處長涉貪污治罪條例中圖利、違背職務收受賄賂等犯罪嫌疑重大，予以羈押禁見，竹縣府會人士說，疑因勞動檢查糾紛遭檢舉調查。

新竹地檢署今天表示，偵辦竹縣府勞工處林姓副處長等人涉違反貪污治罪條例等案，訊後向新竹地方法院聲請羈押禁見，法官原不予羈押後經抗告，台灣高等法院撤銷原裁定發回重審，新竹法院裁定羈押禁見。

竹縣府會人士告訴中央社記者表示，林姓副處長疑在處理勞動檢查事件時，處置結果因勞方無法認同產生嫌隙，遭質疑處置程序有瑕疵等狀況，後續被檢舉。對此，檢方告訴中央社記者表示，偵查不公開，細節無法透露。

新竹地方法院透過文字表示，由於林姓被告否認犯行，但因涉犯貪污治罪條例的圖利、違背職務收受賄賂等犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有事實以及相當理由，足認被告有勾串共犯或證人之虞。

透過 Google News 追蹤中央社

新竹地方法院說，為避免案情陷於晦暗，有羈押必要，予羈押並禁止接見通信。

針對此起案件、以及是否是遭檢舉等原因，新竹縣政府表示，縣府在受理陳情案件，均依法行政，也尊重並配合司法調查，呼籲司法勿枉勿縱。（編輯：林恕暉）1140225