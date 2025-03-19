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新北3天半25人內科OHCA 提醒5類人天冷要注意

2025/3/19 15:58（3/19 16:33 更新）
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圖為新北聯醫三重院區急診處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北19日電）冷空氣影響氣溫下降，新北市消防局統計，16日到今天中午12時共25人內科OHCA（到院前心肺功能停止）送醫，救活13人。消防局提醒，低溫對年長者、三高患者等5類人尤其不利。

中央氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生機率。

根據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為新竹縣關西鎮4.2度、苗栗縣三灣鄉4.7度；其他縣市部分，新北市石碇區5.9度。

新北市政府消防局指出，16日出現8例內科OHCA救護案，其中救活1人；17日有7例，5人恢復生命跡象；18日有5例，4人恢復生命跡象，19日截至中午12時有5例，其中救活3人。不過是否因天冷造成，仍待確認釐清。

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新北市消防局提醒，低溫對年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者5大高風險族群尤其不利，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作，並添加保暖衣物，避免在寒冷環境長時間逗留。

新北市消防局也呼籲，天冷使用瓦斯熱水器洗澡時，應保持室內通風，留意有無頭痛、昏沉、噁心、暈眩等一氧化碳中毒症狀。（編輯：方沛清）1140319

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