輻射冷卻影響 14縣市低溫特報竹苗可能下探6度
2025/3/20 18:46（3/20 20:34 更新）
（中央社記者汪淑芬台北20日電）中央氣象署說，受輻射冷卻影響，今晚至明晨各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫的機率，竹苗局部地區可能下探6度，氣象署也發布14縣市低溫特報。
氣象署發布，低溫橙色燈號（非常寒冷）區域，包括新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫的機率；低溫黃色燈號（寒冷）區域，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣，有10度以下氣溫的機率。
氣象署預測，明天至23日，都因輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低；不過，各地大多為見到陽光的好天氣，西半部日夜溫差大，僅明天東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。（編輯：陳政偉）1140320
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