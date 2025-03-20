加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣10/300
首頁 / 生活

輻射冷卻影響 14縣市低溫特報竹苗可能下探6度

2025/3/20 18:46（3/20 20:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市街頭機車騎士穿羽絨衣、戴手套禦寒。（中央社檔案照片）
圖為台北市街頭機車騎士穿羽絨衣、戴手套禦寒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北20日電）中央氣象署說，受輻射冷卻影響，今晚至明晨各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫的機率，竹苗局部地區可能下探6度，氣象署也發布14縣市低溫特報。

氣象署發布，低溫橙色燈號（非常寒冷）區域，包括新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫的機率；低溫黃色燈號（寒冷）區域，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣，有10度以下氣溫的機率。

氣象署預測，明天至23日，都因輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低；不過，各地大多為見到陽光的好天氣，西半部日夜溫差大，僅明天東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。（編輯：陳政偉）1140320

#低溫特報
#低溫
#新竹縣
#輻射冷卻
#中央氣象署
#氣象署
延伸閱讀
東北風挾帶境外污染物 21至23日西部空氣品質亮橘到紅燈春分冷氣團減弱 玉山低溫積雪仍有2公分合歡山積雪恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉新北3天半25人內科OHCA 提醒5類人天冷要注意
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
清晨關西5度 白天強烈冷氣團減弱入夜氣溫又再下降
17
更多編輯台推薦新聞：