台南北區汽車左轉擦撞分隔島翻車 2人送醫

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市北區日前接連發生汽車、貨車左轉未禮讓碰撞斑馬線上行人，今天又有1輛汽車左轉時擦撞分隔島翻車，車上3人中2人送醫，全案警方已開罰。

台南市警局第五分局告訴中央社記者，45歲呂姓男子今天上午11時許駕車從北區大興街左轉中華北路時，擦撞分隔島翻車，呂男和車上2名女子身體挫傷，2女送醫後無大礙，呂男無酒駕。

警方調查，呂男駕車行駛至交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，警方已依道路交通管理處罰條例第48條3款，處新台幣600元至1800元罰鍰。警方呼籲駕駛人應依規定左轉，避免搶快切西瓜方式轉彎，造成交通安全疑慮。

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台南市北區公園北路、公園路口17日晚上發生1輛汽車未禮讓行人，疑似碰撞斑馬線上2名行人，警方開罰6000元。

1輛貨車19日上午從中西區金華路左轉北區成功路時未禮讓行人，直接撞倒走在斑馬線上女子後送醫，警方已開罰，並吊扣駕照1年。（編輯：孫承武）1140321