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張顯耀：絕無協助郭台銘寫信及上書對岸高層

2025/3/21 20:34
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）前立委張顯耀去年大選前涉助中國介選遭起訴。張顯耀今天聲明澄清絕無如部分媒體報導助郭台銘寫信稱願簽「永久和平協議」，更無協助上書對岸高層，相關新聞悖離事實。

張顯耀今天透過辦公室發布聲明指出，針對部分媒體報導張顯耀曾協助鴻海創辦人郭台銘撰寫書信，內容指稱願簽「永久和平協議」，並提及「願意俯下身子成為徹底和平解決台海問題，從而榮膺諾貝爾和平獎的墊腳石」，相關新聞內容為「移花接木」、「張冠李戴」，偏離事實，顯然乃有心人士刻意利用媒體放出完全悖離事實新聞。

張顯耀表示，絕無撰寫上述書信內容，更無協助上書對岸高層。這些新聞內容聳動，誤導社會大眾。

他強調，對於少數有心人士利用媒體散布不實新聞做政治操弄，已委請律師蒐集證物後採取法律行動。

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橋頭地檢署起訴書指出，張顯耀涉在民國112年9月6日草擬「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」文件提供給郭台銘，並進行電子簽章後，再將文件轉交中國軍方或中國官方高層，以書面方式宣誓在台支持郭台銘參選。

檢方認為，張顯耀涉犯反滲透法第4條、總統副總統選舉罷免法第43條第1、3、6款之受滲透來源指示、委託公開演講、召開記者會及接受媒體採訪時、利用媒體為候選人支持及宣傳罪嫌，偵結後依法提起公訴。1140321

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