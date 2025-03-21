車馬費舊案再被報導 央廣：改善措施已杜絕違規不法情事

（中央社台北21日電）針對媒體報導中央廣播電台節目來賓車馬費支領疑有不實，央廣指出此為4年前的舊案，並說這是缺乏新事證的「蓄意炒作」。央廣同時承認相關情節為「沉痾」，但在針對內部制度法規及作業流程採取諸多改善措施之後，「已經杜絕任何違規或不法情事」。

央廣今晨發表聲明，全文如下：

有關今（3月21）日，若干媒體在缺乏新事證純屬蓄意炒作4年前央廣節目來賓車馬費支領疑有不實之舊案，央廣發表嚴正聲明如下﹕



本案確實是央廣沉痾，央廣第八屆董事會即在2021年4月案發之時，遵照主管機關文化部之行政指導，經由公開招標程序，委託公正第三方單位會計師事務所調查，回溯2015年1月1日至2021年3月31日全數單據查核作業，並於2022年1月完成查核報告，函報相關權責機關，並積極配合後續之各項查核。央廣並且針對內部制度法規及作業流程層面多管齊下，採取諸多改善措施，此後已經杜絕任何違規或不法情事。



當年經查核發現確有人為疏失時，即刻對2名相關高階主管各記一支大過處分。同時，就節目委製人員確有冒領來賓費之情事，除追回冒領數萬元之全數款項外，立即終止合作契約，絕無包庇放縱之情事。



針對查核報告指出的行政作業疏漏，也著手修正內部相關規定及作業表單流程；委託會計師事務所完成修訂內部控制稽核制度，補強闕漏之環節，並嚴令同仁及相關人員遵守。



此外，央廣也啟動節目管理系統、領據作業電子表單化的建置規劃等措施因應。而為檢證上述改善措施之執行成效，自2021年度起，啟動每年委外會計師事務所進行內部稽核作業，額外新增指定抽查來賓車馬費之單據，持續至針對去（2024）年度之稽核結果，均未再出現不符規定之缺失，顯見改革措施已具成效。



第九屆董事會（2022年1月）接事後，仍賡續推動各項防弊與革新措施，及至今年（2025年1月）第十屆董事會，仍不斷持續思索精進優化節目管理模式，與強化各項內控機制，防微杜漸。



本案自完成第三方查核作業函報權責主管機關後，迄今仍處於司法調查程序中，央廣仍將秉持尊重司法調查，勿枉勿縱，全力配合調查。同時央廣基於公共媒體職責，雖然本案目前並無出現任何新事證與發展，願在不影響司法調查的前提下，公布會計師完整調查報告與央廣的改革進度，宣示改革決心，維護央廣聲譽。



至於報導提及央廣李姓員工疑似職場不法侵害通報不成立案件，央廣重申對於職場不法侵害案件一向抱持高度重視且零容忍之立場，內部也參考勞動部職業安全衛生署所頒佈「執行職務遭受不法侵害指引」制訂「職場不法侵害作業要點」，訂有相關處理之標準作業規範。



央廣先前曾接獲李姓員工疑似職場不法侵害通報案，已依上述作業要點成立專案委員會，並完成案件之調查與審議。該專案委員會由本臺指派副總臺長擔任召集人，成員包含外聘2位專家(律師)、央廣工會代表與人事主管、職安人員。上述調查過程與結果均秉持公正公平之原則，可受各界公評。若該員工認為有其他疑似職場不法侵害案，亦可循該管道申訴。



央廣強調，內部申述管道暢通，所有申訴案件都將秉於實事求是、勿枉勿縱之原則，審酌當事人所提供事證、聲請調查之證據進行調查，同時，也會在尊重當事人權益之前提下，盡速將調查結果通知當事人，與其是否為陳年弊案吹哨者完全無關，切莫混淆視聽。（編輯：翁堃耀）1140321