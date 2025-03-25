涉貪前軍官李振育落網1年多 台菲協力押解返台

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）涉貪的陸軍六軍團前軍官李振育潛逃海外，113年間被菲律賓執法單位逮捕，拘留至今1年多。法務部調查局表示，今天下午將押解李振育返台歸案。

調查局新聞稿指出，民國107年至108年間，李振育擔任陸軍第六軍團政戰部眷服組上尉工程官，向廠商佯稱為眷地租賃業務承辦人，以不實土地契約及繳費證明，使廠商簽約、交付土地租金等，涉嫌違反貪污治罪條例。

調查局指出，案經桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦，李振育於109年3月間潛逃出境至菲律賓，桃檢對李振育發布通緝，調查局即提列李振育為外逃通緝對象。

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調查局表示，菲律賓執法機關113年2月間依調查局提供通緝資料，在宿霧市逮捕李振育，並暫置移民局外國人收容所等待遣返，但因菲方誤認李振育為另一名姓名相同的嫌疑人，須清查是否涉及其他案件，而拒絕讓李振育遣返回台。

調查局指出，駐菲律賓法務秘書與移民署駐菲律賓移民秘書，洽請菲方執法機關協調並解決法律爭議，今天下午將共同押解李振育返台，並解送桃檢歸案，展現調查局追緝外逃成果及打擊跨國犯罪決心。（編輯：蕭博文）1140325

涉貪的陸軍六軍團前軍官李振育（紅衣男子）潛逃海外，113年間在宿霧市被菲律賓執法機關逮捕，拘留至今1年多。法務部調查局表示，25日下午將押解李振育返台歸案。（調查局提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年3月25日