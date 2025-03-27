剩料明知含蘇丹紅仍製成成品販售 雲檢起訴負責人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林某農產公司林姓負責人111年自中國進口辣椒粉，明知含有蘇丹紅仍製成成品出售；雲檢偵結，今天依食安法將林男提起公訴，並依同法對所屬公司科以10倍以下罰鍰。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，台南市衛生局去年2月27日抽驗此農產公司所製作的「朝天椒辣椒粉」檢出含有「蘇丹色素三號」成份，函請雲林縣衛生局查處，並由雲林縣政府函請雲林地檢署偵辦。

雲林地檢署檢察官彭彥儒去年7月指揮法務部調查局雲林縣調查站等單位至農產公司執行搜索，查扣相關文書資料及機具；檢方訊後，林男以新台幣50萬元交保。

檢警調查，42歲林男為某農產公司實際負責人兼廠長，此公司營業項目為農產品加工、製粉、調味品製造及批發，並從事辣椒粉製造、加工、調配、販賣、輸入及輸出。

檢方表示，林男在民國111年2月間，以公司名義，自大陸地區輸入1萬4000公斤辣椒粉1批，經乾燥、過篩等製程後，包裝為「朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商。

其後，林男自同業間知悉大陸地區輸入的辣椒粉含有不可添加物品「蘇丹紅色素三號」，自行將產品送驗，檢驗結果為含有「蘇丹紅色素三號」。

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林男在收到報告後，明知其輸入的辣椒粉含有「蘇丹紅色素三號」，竟指示不知情員工將輸入剩餘7663.2公斤辣椒粉製成「朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商及消費者，銷售總金額為新台幣125萬7530元。

檢方偵查終結，今天依林男涉犯食品安全衛生管理法提起公訴，其所屬的公司依同法科以10倍以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1140327