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陸軍士官長涉詐差旅費 一審判1年2月緩刑2年

2025/3/27 22:08（3/27 22:21 更新）
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陸軍北測中心潘姓二等士官長謊報與王姓下士進行招募業務以詐領差旅費案，新竹地方法院審理後依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪，判處王男有期徒刑1年，並應向公庫支付新台幣8萬元；潘男判處有期徒刑1年2月，並應提供60小時義務勞務，皆緩刑2年。全案仍可上訴。中央社記者郭宣彣攝 114年3月27日
陸軍北測中心潘姓二等士官長謊報與王姓下士進行招募業務以詐領差旅費案，新竹地方法院審理後依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪，判處王男有期徒刑1年，並應向公庫支付新台幣8萬元；潘男判處有期徒刑1年2月，並應提供60小時義務勞務，皆緩刑2年。全案仍可上訴。中央社記者郭宣彣攝 114年3月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）陸軍北測中心潘姓二等士官長謊報與王姓下士進行招募業務，詐領差旅費遭抓包送辦，新竹地院將潘男依偽造文書罪判處1年2月、緩刑2年，全案可上訴。

判決書指出，廖男為北測中心基管科上尉後勤官兼招募組負責人，負責統籌招募業務及招募差旅費核銷業務，王男為陸軍教育暨準則發展指揮部招募組下士，潘男為北測中心二等士官長。

判決書表示，潘男在「北測中心招募團隊」群組，傳送訊息佯稱與王男有到關西營區執行招募任務，藉以詐領新台幣400元差旅費。另，廖男指示王男，將不實內容登載於出差旅費報告表，詐領共4196元。

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法官審酌，廖男、王男與潘男皆有現役軍人兼公務員身分，應廉潔自持，但3人明知經費應據實核銷，卻貪圖小利，以登載不實公文書而行使之，損害陸軍部隊訓練北區聯合測考中心承辦人員審核經費控管正確性。

法官表示，依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪，判處廖男、王男有期徒刑1年，並應向公庫支付6萬與8萬元；潘男判處有期徒刑1年2月，並應提供60小時義務勞務。3人均緩刑2年。可上訴。（編輯：李淑華）1140327

#關西
#新竹地院
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