陸軍士官長涉詐差旅費 一審判1年2月緩刑2年

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）陸軍北測中心潘姓二等士官長謊報與王姓下士進行招募業務，詐領差旅費遭抓包送辦，新竹地院將潘男依偽造文書罪判處1年2月、緩刑2年，全案可上訴。

判決書指出，廖男為北測中心基管科上尉後勤官兼招募組負責人，負責統籌招募業務及招募差旅費核銷業務，王男為陸軍教育暨準則發展指揮部招募組下士，潘男為北測中心二等士官長。

判決書表示，潘男在「北測中心招募團隊」群組，傳送訊息佯稱與王男有到關西營區執行招募任務，藉以詐領新台幣400元差旅費。另，廖男指示王男，將不實內容登載於出差旅費報告表，詐領共4196元。

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法官審酌，廖男、王男與潘男皆有現役軍人兼公務員身分，應廉潔自持，但3人明知經費應據實核銷，卻貪圖小利，以登載不實公文書而行使之，損害陸軍部隊訓練北區聯合測考中心承辦人員審核經費控管正確性。

法官表示，依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪，判處廖男、王男有期徒刑1年，並應向公庫支付6萬與8萬元；潘男判處有期徒刑1年2月，並應提供60小時義務勞務。3人均緩刑2年。可上訴。（編輯：李淑華）1140327