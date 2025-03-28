理科太太被控違法蒐集前夫個資案 一審判無罪

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（中央社記者林長順台北28日電）本名陳映彤的網紅理科太太與前夫進行離婚訴訟，被控違法蒐集提出對方病史資料，遭依違反個資法起訴。北院認為，她所為與個資法構成要件不合，今天判決無罪，可上訴。

檢方起訴指出，陳女與吳姓男子（John）原為夫妻關係，並育有未成年子女，2人於離婚訴訟期間，陳女未經吳男同意，私下從心理師取得吳男病史及用藥資料紙條，並提供家事法庭為證據，損害吳男利益，依違反個人資料保護法起訴。

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台北地方法院指出，陳女向法院提出紙條，是為了協助家事庭法官審理案件的必要行為，且家事事件本是不公開審理，只有法官、被告、告訴人等可以閱覽卷證內容，確有適當安全維護措施存在，並不是非法利用特種個人資料的行為。

北院認為，陳女提出紙條以爭取親權，主觀上是為追求未成年子女的最佳利益，雖與吳男意見相左而對簿公堂，但其主張、舉證行為並非以加害於吳男為主要目的，難認有損害吳男利益的不法意圖。陳女所為與個資法非法利用特種個人資料罪構成要件不合，判決陳女無罪，可上訴。（編輯：戴光育）1140328