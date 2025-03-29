詐團成員謊稱張忠謀秘書 婦人交付500萬後發現被騙

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化永靖鄉劉姓婦人網路上認識自稱為張忠謀秘書的女子，加入投資群組後，先後7次交付現金共500萬給詐團車手才發現被騙，員警利用交錢時逮捕擔任車手的鄒男，移送檢方偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天發布新聞，家住永靖鄉的劉婦在網路上認識1名自稱是台積電創辦人張忠謀秘書的女子，女子邀婦人加入投資群組，群組成員也不斷分享投資成功經驗，劉婦信以為真，以為有利可圖。

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警方指出，劉婦因投資股票長期被套牢，決定賣股換現金，先後7次交付現金共新台幣500萬元給詐騙集團，後來察覺有異報警，員林分局林厝派出所員警在婦人和詐騙集團相約便利商店交付現金時，逮捕擔任車手的鄒男，依詐欺及洗錢防制法移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

警方表示，詐騙集團誘騙被害人投資，逐次將錢投入後，詐團有時會出金，讓民眾覺得不是詐騙，等到民眾投入更多資金，達到一定金額後，隨即關閉投資網站或在投資群組封鎖被害人，使被害人求償無門血本無歸，呼籲民眾小心不要受騙上當。（編輯：龍柏安）1140329