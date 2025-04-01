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圍標嘉市府標案1800萬元 2業者坦承獲緩刑

2025/4/1 16:10
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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）台南陳姓、吳姓園藝業者，被控111年12月間涉圍標嘉義市政府3標案逾1800萬元，因文件均雷同被起訴，嘉院審結，因業者坦承並具悔意，分別判1年及9月徒刑，均緩刑，可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，這起案件的犯罪事實及證據，除證據部分增列被告在審理的自白外，其餘引用起訴記載。

起訴書指出，台南市園藝業者陳姓男子與另一家園藝公司負責人吳姓女子，於111年12月間得知嘉義市政府辦理植栽除草、灌木修剪等4件標案，2人為確保3家以上廠商參與投標的開標門檻，商議以彼此公司名義投標。

嘉義市政府4件標案中，陳男及吳女的公司共得標3件，金額計約新台幣1800多萬元。事後市府進行標案調查，發現2人所投標文件，疑有同一人或同一廠商所為的情況。

起訴書表示，2家公司的投標文件均有相同列印缺漏及格線變形情形、字跡雷同、押標金支票號碼連號。經市府告發，由調查局嘉義市調查站移送偵辦，嘉檢依違反政府採購法起訴。

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嘉院指出，2業者為順利得標，竟製造廠商競爭投標假象，讓政府採購法建立競標制度無法落實，所為實在不可取；惟念及2人坦承犯行並有悔意，且事後公司停權業務停擺，已嚴重影響整體營運。相信2業者經此偵查、審理程序後，當知有所警惕。

嘉院表示，判處陳姓男子應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以1000元折算1日；緩刑3年，須向公庫支付20萬元。判處吳姓女子應執行有期徒刑9個月，如易科罰金，以1000元折算1日；緩刑2年，須向公庫支付15萬元。（編輯：吳素柔）1140401

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