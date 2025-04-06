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台南關廟平房火警 母子2人受傷送醫

2025/4/6 22:03（4/6 22:26 更新）
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台南市關廟區一間平房民宅6日晚間發生火警，消防人員獲報到場救援，將屋內母子2人送醫，起火原因待進一步釐清。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月6日
台南市關廟區一間平房民宅6日晚間發生火警，消防人員獲報到場救援，將屋內母子2人送醫，起火原因待進一步釐清。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市關廟區一間平房民宅今天晚間發生火警，消防人員獲報到場發現有濃煙、沒有明火，屋內母子2人由義消協助撤出，分別因燒燙傷及吸入濃煙送醫治療，送醫時意識清醒。

台南市政府消防局於晚間8時13分獲報，在關廟區中山路一段有民宅火警，屋內疑似有人受困，陸續調派11輛各式車輛、29名人員前往救援，抵達現場後發現無明火、有濃煙，受困者已由義消協助救出。

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屋內撤出的2人為母子，分別為80歲女性及58歲男性，消防人員初步檢傷，婦人腰部、背部有2%至3%的2度燒燙傷，鼻孔及鼻毛有碳粒，意識清醒；男子疑似因吸入濃煙呼吸不順，臉部有碳粒，無燒燙傷，生命徵象穩定，2名傷者皆由救護車送往成大醫院治療。

台南市消防局指出，現場為地上1層磚造鐵皮屋頂建物，燃燒房間寢具面積約1.5平方公尺，起火原因待進一步釐清。（編輯：管中維）1140406

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