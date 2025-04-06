台南關廟平房火警 母子2人受傷送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市關廟區一間平房民宅今天晚間發生火警，消防人員獲報到場發現有濃煙、沒有明火，屋內母子2人由義消協助撤出，分別因燒燙傷及吸入濃煙送醫治療，送醫時意識清醒。

台南市政府消防局於晚間8時13分獲報，在關廟區中山路一段有民宅火警，屋內疑似有人受困，陸續調派11輛各式車輛、29名人員前往救援，抵達現場後發現無明火、有濃煙，受困者已由義消協助救出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屋內撤出的2人為母子，分別為80歲女性及58歲男性，消防人員初步檢傷，婦人腰部、背部有2%至3%的2度燒燙傷，鼻孔及鼻毛有碳粒，意識清醒；男子疑似因吸入濃煙呼吸不順，臉部有碳粒，無燒燙傷，生命徵象穩定，2名傷者皆由救護車送往成大醫院治療。

台南市消防局指出，現場為地上1層磚造鐵皮屋頂建物，燃燒房間寢具面積約1.5平方公尺，起火原因待進一步釐清。（編輯：管中維）1140406