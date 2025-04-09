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宜蘭地震 北市消防：震災受傷常見家具掉落釀禍

2025/4/9 13:12
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（中央社記者黃麗芸台北9日電）宜蘭蘇澳今天上午發生芮氏規模5.8地震，台北市消防局說，北市震度2級，據統計顯示震災受傷多因家具掉落釀禍，呼籲地震時應保護頭、頸和採「趴下、掩護、穩住」動作避免受傷。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午9時53分於宜蘭蘇澳發生芮氏規模5.8地震，地震深度72.4公里，最大震度宜蘭、花蓮4級，桃園、新北、台中、南投、新竹縣、彰化縣3級。

消防局在臉書發文表示，台北市測得震度為2級，並指據資料統計顯示，地震災害的受傷人數中，有46%受到家具翻落、掉落或移動而受傷，其次則是玻璃、尖銳物品導致受傷占約29%。

由於地震搖晃時，家具常會發生翻倒、掉落或移動的現象，消防局說，人們在此時非常容易受傷，甚至會造成死亡，因此地震發生時，最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷。

同時，民眾應立即採「趴下、 掩護、 穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，以保護自身。

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消防局提到，在災後避難時，民眾應保持冷靜避免推擠、奔跑，以免受傷。

「平時做好防災準備，當地震來臨時，才能有效減少受傷的機會」，消防局提醒，民眾宅在家時別遲疑，可盡快做好家具固定工作防災。（編輯：張銘坤）1140409

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