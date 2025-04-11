創辦人涉非法吸金遭起訴 Steaker指無違法行為

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（中央社記者林長順台北11日電）虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉不法吸金逾14億元，台北地檢署今天依違反銀行法等罪嫌起訴黃男等4人及公司法人。Steaker發表聲明表示，Steaker從未有任何違法行為。

檢方調查，Steaker自民國108年起陸續推出讓投資人以比特幣、以太幣與美元穩定幣等虛擬貨幣等不同投資方案，以固定利率對外招攬投資，涉不法吸金逾新台幣14億元。北檢今天依違反銀行法等罪起訴黃男等4人，以及公司法人。

Steaker今天下午發表聲明指出，Steaker從未有任何違法行為，自籌備階段，已先諮詢相關法律專業人士，也確認過當時法院實務見解。不樂見因為嗣後出現不同的法院判決而使新創產業面臨極大法律不確定性及傷害。

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黃男晚間也發表聲明表示，Steaker從未向用戶收取法定貨幣，更沒有自己發行代幣，Steaker始終重視並持續宣導風險意識的重要，Steaker的運作模式，無論在產品設計、資金流動或資訊揭露上，都與坊間常見的虛擬貨幣吸金、龐式騙局，有極為巨大的差別。

他指出，Steaker因應資訊資產安全與管理營運模式所設計及分配的多鏈幣流，也不應該被當作洗錢看待。對於這部分的法律見解，未來將在後續法院審理中說明、爭取，也期待法院作出公正的判斷。（編輯：戴光育）1140411