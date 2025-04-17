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男子偽造輸入許可賣大閘蟹 判1年2月獲緩刑

2025/4/17 16:04（4/17 16:46 更新）
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圖為彰化地方法院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭維真彰化17日電）羅姓男子因偽造食藥署輸入許可文件，販售大閘蟹給彰化知名海鮮直播主李男，賺取34萬餘元，彰化地院依詐欺取財罪，判羅男1年2月刑期，緩刑4年，須支付公庫15萬元。

台灣彰化地方法院判決書指出，李姓男子於民國111年向羅姓男子訂購進口大閘蟹，並索取進口證明，羅男即自行上網搜尋，下載類似許可文件，並偽造衛生福利部食品藥物管理署輸入許可通知。

李男誤認大閘蟹具合法輸入許可證明，購買2498隻共266.4公斤大閘蟹，總價新台幣34萬餘元。李男在直播過程中，出示偽造輸入許可通知給網友閱覽，導致網友陷於錯誤，至直播平台搶購一空。

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彰化地院認為，羅男為應付李男而偽造輸入許可通知，造成李男、觀看直播的民眾誤認大閘蟹有合法輸入許可，進而訂購大閘蟹，影響社會正常交易安全及秩序。

法官考量羅男思慮欠周而犯罪，在警詢、偵查中均否認犯行，但於法院準備程序願意認罪，以及已自動繳交犯罪所得等態度，認其能知所警惕，無再犯之虞，因此以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處1年2月刑期，緩刑4年，並支付公庫15萬元。可上訴。（編輯：吳素柔）1140417

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