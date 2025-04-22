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行員掩護詐團辦帳戶領款逾億元 嘉檢聲押獲准

2025/4/22 15:33（4/22 16:08 更新）
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38歲蘇男擔任嘉義市金融機構放款行員時，涉嫌配合詐欺集團掩護辦理人頭帳戶，協助車手領取詐騙金額1億2000萬多元，嘉義地檢署22日向嘉院聲押禁見獲准。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
38歲蘇男擔任嘉義市金融機構放款行員時，涉嫌配合詐欺集團掩護辦理人頭帳戶，協助車手領取詐騙金額1億2000萬多元，嘉義地檢署22日向嘉院聲押禁見獲准。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）38歲蘇男擔任嘉義市金融機構放款行員時，涉嫌配合詐欺集團掩護辦理人頭帳戶，協助車手領取詐騙金額1億2000萬多元，嘉義地檢署昨天傳喚，複訊後，今天向嘉院聲押禁見獲准。

檢警表示，嘉義市警察局第一分局於去年間逮捕取款車手，據他供稱，取款到某金融機構，就會有內部行員親自交付人頭帳戶及領款單據，每次都可順利領取新台幣數百萬元。

檢警指出，後來也收到匿名檢舉信件，指述有行員在掩護詐團辦理人頭帳戶，且還協助車手領取龐大的詐騙金額，因蘇姓行員頂著「泡麵造型」髮型，讓車手順利指認。

嘉義地檢署於昨天指揮警方持搜索票，分別前往蘇男住家等處執行搜索，並帶回蘇男及林女等金融機構行員偵訊。蘇男已於去年遭所服務的金融機構解雇。

檢警表示，蘇男在某金融機構服務多年，民國112年間擔任放款行員時，涉嫌與詐欺集團的車手頭合作，掩護詐團在服務單位辦理人頭帳戶，並保管人頭帳戶及印章，後續還配合詐團，協助車手順利領款，從中抽取佣金。

檢警指出，蘇男利用保管的4本人頭帳戶，於112年間，讓詐團車手多次順利領款，每次金額在數百萬至近千萬元不等，計有1億2000萬多元，約有20多名被害人。

嘉檢於昨天深夜複訊後，除將蘇男依有勾串之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見外，其餘行員均無保請回。

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嘉義地方法院指出，蘇男坦承聲請書所載的加重詐欺、洗錢、參與犯罪組織等犯行，並有證人證述及相關書證、監視器畫面可佐證，蘇男犯罪嫌疑重大。

嘉院表示，蘇男供述內容與臨櫃領款車手等人不相符，且蘇男所負責的分工，尚待查緝詐團車手頭釐清，恐有勾串之虞，因此裁定羈押禁見，以利後續偵查及查出詐團主謀。（編輯：郭諭儒）1140422

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