加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／賴總統赴教宗方濟各台北靈堂追思
首頁 / 社會

前台南議長郭信良涉光電弊案 訊後30萬元交保

2025/4/23 09:40（4/23 10:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前台南市議長郭信良。（中央社檔案照片）
前台南市議長郭信良。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄23日電）無黨籍前台南市議長郭信良等人涉光電開發弊案，橋檢訊後認郭信良等3人涉犯貪污治罪條例等罪嫌，今晨諭知郭信良30萬元交保、某上市公司鍾姓董事長及朱姓業者均20萬元交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，由主任檢察官陳竹君及檢察官鍾葦怡、嚴維德、楊翊妘指揮法務部調查局高雄市調查處、雲林縣調查站、南部機動工作站等專案小組人員，昨天持法院核發搜索票前往某能源公司、營造廠、台南市議員辦公室等15處執行搜索及扣押相關證物，並傳喚相關被告、證人到庭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方表示，訊後認前台南市議會議長郭信良、某上市公司鍾姓董事長、朱姓營造廠業者等3人均涉犯貪污治罪條例等罪嫌，今天清晨5時許諭知郭信良新台幣30萬元交保，某上市公司鍾姓董事長、朱姓營造廠業者均20萬元交保。專案小組將秉持勿枉勿縱原則，持續偵辦相關不法案件。

據了解，檢調掌握台南某些光電案場有弊案，及涉案人金流往來等相關事證，昨天傳喚10多人到案說明，其中民進黨台南市議員李偉智是以證人身分到案。（編輯：李錫璋）1140423

#光電
#郭信良
#橋頭地檢署
#橋檢
#台南市
#貪污治罪條例
延伸閱讀
郭信良涉收賄勒索逾千萬 犯後態度不佳一審判13年回顧》台南升格直轄市近13年 歷任議長都吃官司小二甲光電弊案起訴15人 前台南經發局長陳凱凌被請求從重量刑台鹽綠能弊案開庭 陳啓昱否認犯罪承認曾索土地開發分潤
郭信良
前台南議長郭信良涉光電弊案 橋檢朝貪污罪嫌偵辦前台南議長郭信良涉光電弊案 檢調搜索帶回多人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：