前台南議長郭信良涉光電弊案 訊後30萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄23日電）無黨籍前台南市議長郭信良等人涉光電開發弊案，橋檢訊後認郭信良等3人涉犯貪污治罪條例等罪嫌，今晨諭知郭信良30萬元交保、某上市公司鍾姓董事長及朱姓業者均20萬元交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，由主任檢察官陳竹君及檢察官鍾葦怡、嚴維德、楊翊妘指揮法務部調查局高雄市調查處、雲林縣調查站、南部機動工作站等專案小組人員，昨天持法院核發搜索票前往某能源公司、營造廠、台南市議員辦公室等15處執行搜索及扣押相關證物，並傳喚相關被告、證人到庭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方表示，訊後認前台南市議會議長郭信良、某上市公司鍾姓董事長、朱姓營造廠業者等3人均涉犯貪污治罪條例等罪嫌，今天清晨5時許諭知郭信良新台幣30萬元交保，某上市公司鍾姓董事長、朱姓營造廠業者均20萬元交保。專案小組將秉持勿枉勿縱原則，持續偵辦相關不法案件。

據了解，檢調掌握台南某些光電案場有弊案，及涉案人金流往來等相關事證，昨天傳喚10多人到案說明，其中民進黨台南市議員李偉智是以證人身分到案。（編輯：李錫璋）1140423